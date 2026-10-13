La inflación de septiembre fue del 1,9% y alcanzó el 23,6% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este martes el informe correspondiente a la inflación de septiembre, que arrojó un incremento general del 1,9%, mientras que la variación en los últimos doce meses trepó al 33,4%.



Con este dato, durante los primeros nueve meses del 2026 la inflación anual llegó al 23,6%. En agosto la variación mensual se había colocado en el 1,7%, lo que refleja una aceleración de 0,2 puntos en el último mes.



En el noveno mes del año, los precios regulados y estacionales se ubicaron por encima de la inflación núcleo, con aumentos impulsados por las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y las verduras, tubérculos y legumbres.



Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos mensuales, con una suba de 3,1%, seguida por Educación, que aumentó 3 por ciento. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles registró una variación de 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 1,4 por ciento.



En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles fue el que menos incremento registró con un 1,1%, seguido por Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco, ambas con un 1,4%.

