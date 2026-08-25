Jazmín Dos Santos logró su primer título en el Circuito AJPP

La Asociación de Jugadores y Jugadoras Profesionales de Pádel completaron una nueva fecha de Ascenso en Avellaneda y fue con título para la deportista de Olavarría.

Jazmín Dos Santos y Martina Marcel se consagraron campeonas en el Padel Modena donde se completó el torneo Silver 200 puntos y sumaron su primer título como profesionales.

Las deportistas de 15 y 16 años vencieron en la final a Camila Negrete y Julieta Estable por 6/2 y 6/1 para lograr el mejor resultado dentro del circuito profesional.

La pareja, preclasificada N°2, había vencido a Andreoli y Martínez en las Semifinales y lograron la consagración sin ceder set alguno.