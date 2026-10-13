Inscriben para el único curso presencial de Manipulación de Alimentos

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, informa que continúa abierta la inscripción para el único curso presencial de manipulación segura de alimentos.

La capacitación está compuesta por tres clases, de asistencia obligatoria a cada una de ellas. Se realizará los días 16, 18, y 20 de noviembre, de 08:30 a 11:30 horas, en el Salón Rivadavia.

Quienes quieran participar deberán sumarse a través de Mi Olava, el portal digital del Municipio de Olavarría donde se centraliza el acceso a la gestión de trámites y servicios que son llevados adelante desde la comuna.

La inscripción ya se encuentra habilitada y estará disponible hasta el 8 de noviembre. Personas interesadas deberán llevar adelante los siguientes pasos:

– Ingresar a Mi Olava desde www.olavarria.gov.ar

– Dentro de Mi Olava: crear un perfil

– Actividades: buscar el curso en “ver todas las actividades disponibles”

– Completar el formulario

Ante dudas o consultas comunicarse por mail a capacitacion.alimentos@olavarria.edu.ar o a MIO, vía WhatsApp al 2284-229029.