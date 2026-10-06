La Liga Anual de pádel completó una nueva fecha

La Liga Anual ACOP 2026 tuvo un nuevo fin de semana de competencia con la disputa de las categorías impares y Menores, que completaron sus respectivas jornadas con definiciones y nuevos campeones.

Durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre se desarrolló la actividad correspondiente a las categorías 3ª, 5ª y 7ª, tanto en Damas como en Caballeros. A su vez, los más chicos también tuvieron su jornada de definiciones en D1 Intermedia, D2 Inicial, Sub 12 (7ª) y Sub 14/16.

En Damas 5ª, Verónica Mas y Marilina Piñero se quedaron con el campeonato tras superar en la final a María Clara Piaza y Florencia Miccio por 6/1 y 6/2. Además, Mas fue reconocida como MVP de la categoría.

La definición de 7ª Caballeros quedó en manos de Jerónimo Varela y Franco Lupori, quienes derrotaron a Edilio Bulant y Santino Ramallo por 6/3 y 6/4. Lupori fue elegido MVP.

Por su parte, Ian Barragán y Emilio Rodríguez Merlos se consagraron en 3ª Caballeros, luego de imponerse ante Fermín Corterejana e Ian López por 6/3 y 6/4. El reconocimiento como MVP fue para Barragán.

En 7ª Damas, Nicole Martino y Brisa Arce Herrera lograron el título después de vencer en la final a Ángeles Enriqué Steinberg y Luciana Montero por 6/4 y 6/0.

Una de las definiciones más disputadas se dio en 5ª Caballeros, donde Martín Benedetto y Agustín Cantoni se consagraron campeones frente a Ángel García y Gonzalo Ortiz. El encuentro terminó 5/7, 6/2 y 7/6. Benedetto fue distinguido como MVP de la categoría.

También hubo definiciones en Menores

La actividad de la Liga Anual ACOP también tuvo como protagonistas a las categorías formativas, que durante el fin de semana completaron sus respectivos cuadros.

En D1 Intermedia, Leo Fernández y Benicio Gómez Banovic se consagraron campeones luego de superar en una final de tres sets a Benjamín Hernández y Lautaro Stoessel por 6/2, 5/7 y 6/1.

En D2 Inicial, Ciro Negro y Santino Cernandez se quedaron con el campeonato al derrotar a Lorenzo Castagnari y Benjamín Cabral por 5/6, 6/4 y 6/3.

La categoría Sub 12 (7ª) tuvo como campeones a Seba Guarrochena y Joaquín Bianchini, quienes vencieron en la final a Alejo Fernández y Mateo Gómez Banovic por 6/4, 2/6 y 6/4.

Finalmente, en Sub 14/16, Ángel Teixeira y Benja San Julián completaron la jornada de definiciones con el título, tras imponerse ante Oliver Blua y Benjamín Gaburri por 6/0 y 6/2.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 continúa desarrollando su calendario de competencia, con actividad para distintas edades y niveles y con una nueva jornada que dejó a varias parejas consagradas en las diferentes categorías.

