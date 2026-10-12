Ola Rosa remó por la concientización del cáncer de mama

En la tarde de este lunes, a partir de las 14:30, el sector de canotaje del Club Estudiantes fue sede de un nuevo encuentro de Ola Rosa, enmarcado en el calendario de actividades de la campaña Octubre Rosa, sobre la concientización del cáncer de mama.



Decenas de mujeres participaron de La “Remada Rosa”, una jornada abierta, de encuentro y concientización, donde se comparó el espíritu de Ola Rosa: remar juntas, acompañarse y visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.



A bordo del Bote Dragón, las presentes realizaron viajes por el arroyo Tapalqué y luego compartieron un momento de encuentro y diálogo.



Las actividades por el Octubre Rosa continuarán a lo largo de todo el mes en los distintos CAPS del Partido, con jornadas abiertas, controles gratuitos, caminatas y clases de gimnasia. El cronograma completo acá.

