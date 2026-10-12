Torneo Regional Amateur: Huracán y Quilmes, también con ventaja

El certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A inició con las llaves de eliminación y además de la victoria de la Racing en condición de visitante, también festejaron Huracán y Quilmes.

Se pusieron en marcha las restantes llaves de los Play-Off del Torneo Regional Federal Amateur en la Región Pampeana Sur,

Ferro de General Pico empató con Atlético Villegas, Huracán de Ingeniero White ganó en San Cayetano y Quilmes de Mar del Plata goleó a Ministerio de Obras Públicas de Necochea.

Los resultados:

Argentinos (25 de Mayo) 1 (Nicodemo Paladino) – 2 (Pablo Mujica, Gonzalo Izaguirre) Racing

Ferro Carril Oeste (General Pico) 1 (Axel Musarella) – 1 (Albano Orueta) Atlético Villegas (General Villegas)

Independiente (San Cayetano) 1 (Nahuel Arce) – 2 (Lautaro Ceratto, Iván Agudiak) Huracán (Ingeniero White)

Quilmes (Mar del Plata) 4 (Juan Hernández, Bruno Vallejo, Julián Duhalde y Kevin Coyazzo) – 0 Ministerio de Obras Públicas (Necochea)