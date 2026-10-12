El básquet formativo tuvo torneos en Ferro y El Fortín

Ferro y El Fortín fueron anfitriones, el pasado fin de semana, de diferentes competencias amistosas para el básquet formativo y fue con muchos partidos.

En el Amadeo Bellingeri, hubo un torneo cuadrangular para la categoría U17. Participaron Sarmiento de Coronel Suárez, Independiente de General Pico, Estudiantes y los “Fortineros”.

Tras una primera instancia de todos contra todos se jugaron las instancias definitorias donde se consagró vencedor Estudiantes al vencer al “Rojo” pampeano por 82 a 53 y levantar el trofeo sin conocer la derrota. El Fortín finalizó tercero.

Por otro lado, en el De la Vega se jugó la “Copa Rubén Pietrafesa” de Minibásquet que reunió a 10 equipos de Olavarria y distintas ciudades durante dos días.

El encuentro homenaje para el histórico dirigente dejó a Argentino de Bahía Blanca y a Ferro Carril Oeste de La Pampa como los elencos más ganadores. Además, las jornadas significaron las presentaciones de Hinojo y el CEF N°44 en el básquet formativo local.

Por último, en el Macrogimnasio del Parque Guerrero, la categoría más pequeña del “Bataraz” aprovechó su horario de entrenamiento para recibir al Club Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa. En un partido parejo hasta el final, la visita se quedó con el triunfo por 45-42.