Con un gran festejo popular y tradicional Espigas celebró un nuevo aniversario

En la jornada de este domingo Espigas celebró su 116º aniversario junto a su comunidad, pero también a visitantes que arribaron desde distintos puntos del Partido y la región. Se trató de un festejo tradicional, popular, pero también sumamente emotivo y significativo, ya que además de las actividades protocolares, también se reconoció a vecinos e instituciones por su aporte y legado en la historia de la localidad rural.



El cronograma se inició a las 10 horas, con la misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, que fue seguida por el acto protocolar que se concretó en la plaza San Martín, donde se dieron cita funcionarios municipales, referentes institucionales y la comunidad en general.



En la ocasión se contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas y la delegada municipal de Espigas, Nancy Suárez. Estuvieron presentes, además el presidente del HCD Guillermo Santellán, concejales y funcionarios municipales.



“Este festejo no es solamente un momento de encuentro, sino también de reencuentro. Porque seguramente aquí estén tantos nativos que hoy están dispersos por Tapalqué, por Bolívar o en la ciudad Olavarría. Pero siempre vuelven, porque Espigas tiene que ver con el punto de partida, con nuestros orígenes, con ese sentimiento tan profundo que dan estas hermosas localidades del partido de Olavarría”, ponderó Wesner al tomar la palabra.

En ese marco, además, emitió el agradecimiento personas e instituciones que recibieron el merecido reconocimiento de todas las personas presentes. Se trató, por un lado, al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolívar, que por su cercanía pero también compromiso y responsabilidad colabora de manera permanente con Espigas.



“Por esa reciprocidad permanente y constante, por la vocación servicial de asistirnos en cada evento, pero también por garantizarnos la prevención constante y que nuestros pobladores de esta hermosa localidad puedan vivir con mayor tranquilidad”, expresó el intendente de Olavarría.



Luego, en uno de los momentos más emotivos, se reconoció a Elsa Tomasa Alderete. Se trata de una vecina quien recientemente cumplió 100 años y toda su historia la escribió en Espigas. Allí creció, formó su familia y vio crecer sus hijos, nietos y bisnietos. De manera simbólica, el intendente Wesner y la Jefa de Gabinete realizaron la entrega de la llave de la localidad, en honor a su legado y huella en la misma.

En similares términos se distinguió a José Rufino Suárez y Etelvina Irma Escarza como “Escoltas del Pueblo”. También se reconoció a Claudia Ditzel, Victoria Sayago y Jimena Ramírez en representación de “Espigas en Acción”, además de la Delegada Municipal Nancy Suárez.



Concluido el acto protocolar, el intendente Wesner junto a funcionarios municipales visitó las sedes del Centro Cultural y el Destacamento Policial, inmuebles donde recientemente concluyeron diversas obras de mantenimiento y puesta en valor.



Los festejos continuaron en las instalaciones del Club Social y Deportivo Espigas, donde se llevó adelante un almuerzo popular.



El cronograma de actividad se prolongó durante toda la jornada de este domingo, con presentaciones artísticas y musicales y el cierre de "El Gordo Luis".