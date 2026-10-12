Liga Pre-Federal: arranca la segunda ronda con duelo local

Pueblo Nuevo recibirá a Racing en el comienzo de una nueva ronda de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Lobo” recibirá a Racing en el gimnasio Juan Manolio, desde las 21:15, en la continuidad de la competencia.

El conjunto “albiverde” afrontará el compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local y a pesar de las bajas por lesión en el plantel, buscará conseguir su segunda victoria en el certamen.

Por el lado del “Chaira”, llegará al cruce luego de haber tenido fecha libre el pasado viernes y con serias intenciones de volver al triunfo y seguir en el lote de punteros de la tabla de posiciones.

Por último, Estudiantes, el tercer representante de Olavarría en la competencia, tendrá fecha libre.