La 30ª Feria del Libro cerró de la mejor manera con Ariel Staltari



Este domingo por la noche culminó la 70ª Feria y el 5º Festival del Libro en Olavarría, un evento libre y gratuito que reunió a miles de personas en el Centro Cultural San José para disfrutar de talleres, literatura local, música y espectáculos para los más chicos.



La charla de cierre se denominó “El arte de volver a empezar” y estuvo a cargo de Ariel Staltari, reconocido actor, guionista, docente, productor y músico que tuvo un rol protagónico en producciones como “Okupas”, “El Puntero”, “Un gallo para Esculapio” y fue el “Omar” de “El Eternauta”.

Frente a tanta cantidad de gente el auditorio le quedó chico y todo se trasladó al patio del Centro, donde Ariel mantuvo un diálogo profundo y ameno con el público.



El artista habló de sus comienzos, su camino para llegar a trabajar de lo que ama y la lucha diaria de su familia cuando era chico. También contó sobre el cáncer que superó y respondió varias preguntas de la gente.



Además de la presentación de Staltari, la feria tuvo en su última jornada una agenda variada y que generó un importante flujo de visitantes desde temprano, motivado además por los stands de las librerías locales que tuvieron mucha demanda.

A las 17:30 Diego Javier Rojas presentó a sala llena “Libros de Diego, voces del Cerro” con una propuesta diferente: la lectura de tres de sus cuentos fue acompañada por canciones e interpretaciones del coro de Loma Negra “Voces del Cerro”.



En el patio del Centro Cultural, Rosana Farana brindó el Taller “Poemario móvil, escrituras entre el caparazón y la tela”, un espacio de creación y experimentación donde la escritura se cruza con lo textil.



Por otro lado, a las 19, la escritora Alejandra Kamiya presentó “Escribir desde el cuerpo”, mientras que a las 20 Dolores Reyes llegó con “La literatura nos salva”.





