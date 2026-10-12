Comienza una semana con marchas y paro de los docentes y universitarios



El Gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza del sector educativo: con marchas y paros, tanto las universidades públicas como los docentes de escuelas primarias y secundarias llevarán adelante una protesta para reclamar, entre otras cuestiones, mejores salarios y más fondos.



En primer lugar, se desarrollará la quinta Marcha Federal Universitaria, que llega después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.



La movilización universitaria confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023 y con Milei en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina. En Olavarría, la concentración será en la Plaza López Camelo (San Martín y Chacabuco) para marchar hasta al Paseo Jesús Mendía.



A esta marcha, se llega con una medida de fuerza el miércoles pasado de los nodocentes, a la que se convocó después de la huelga de tres días de los gremios docentes. Fue en todo el país, con importante acatamiento, y luego que la Justicia volviera a intimar al Gobierno para que cumpla con la actualización de los salarios de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.



De acuerdo a los gremios, si administración de Javier Milei cumple con el fallo judicial se produciría una recomposición salarial del 33,4%. Frente a esta exigencia, las representaciones gremiales rechazaron la propuesta del Gobierno de otorgar un incremento del 3% por considerarla insuficiente.



Paro de los docentes bonaerenses



El otro sector que dejará sin clases a niños y niñas es el de docentes de escuelas primarias y secundarias. En el marco de un reclamo nacional por mejores salarios y más fondos para la educación, los maestros de la provincia de Buenos Aires se sumarán a un paro de 24 horas el mismo jueves 15, lo que complicará el normal dictado de clases en establecimientos públicos.

Entre los sindicatos que adhieren a la protesta está Ctera, que en provincia de Buenos Aires tiene a Suteba como entidad fuerte. También se sumarán los maestros de la FEB y la nueva Asociación de maestrxs, entre otras, lo que hará que el paro tenga alto acatamiento.

Si bien el reclamo tiene como principal objetivo el desfinanciamiento y las políticas del Gobierno nacional, lo cierto es que se da en un contexto donde los gremios bonaerenses vienen reclamando un llamado a paritaria salarial, luego que octubre cobraran sin aumento.