Torneo Regional Amateur: Racing festejó en 25 de Mayo

En condición de visitante, Racing inició la primera serie de eliminación directa y logró una importante victoria en el certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascenso al Torneo Federal A.

El “Chaira” se impuso 2 a 1 a Argentinos en condición de visitante y terminó festejando en los primeros 90 minutos de la serie ante un rival que no había perdido ante conjuntos olavarrienses en lo que va del certamen.

Pablo Mujica, posteriormente expulsado, había abierto el marcador a los 15 minutos de iniciado el pleito, mientras que el resto de las emociones llegaron en el complemento en un campo de juego en mal estado.

Nicodemo Paladino igualó las acciones para el representante veinticinqueño a los 13 minutos de la segunda parte y dos minutos después, Gonzalo Izaguirre aprovechó una serie de rebotes en el área y marcó el segundo tanto del conjunto olavarriense.

El elenco dirigido por Carlos Tavare formó con Rodrigo Vivas; Mateo Gómez Navarro, Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Manuel Scacheri, Braian Bortolotti, Santiago Izaguirre; Pablo Mujica; Quimey Marín y Román Garabento.

La serie se definirá el venidero domingo en el Buglione Martinese.