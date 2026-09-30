Racing consiguió el domingo una victoria que le permitió cumplir con el primer objetivo en el Torneo Regional Federal Amateur: avanzar a la siguiente instancia. Después de un comienzo con algunas dificultades, el equipo encontró respuestas en los últimos DOS partidos y terminó sellando su clasificación con el triunfo ante claro ante Balonpié .

Uno de los protagonistas de ese recorrido fue Mateo Gómez Navarro. El defensor, una de las incorporaciones para esta temporada, comenzó el certamen como suplente, pero cuando tuvo su oportunidad la aprovechó. Ingresó como titular frente a Embajadores y volvió a estar desde el inicio el pasado domingo ante Balonpié, en el encuentro que le aseguró al Chaira el pasaje a los playoffs.

Luego de la victoria, el defensor valoró el objetivo conseguido y el rendimiento del equipo en una zona que presentó dificultades.

“Sí, la verdad que sí, y sobre todo en un grupo complicado. Nos hicimos fuertes de local como teníamos que hacer y sacamos un buen resultado”, señaló Gómez Navarro.

En lo personal, el defensor también atraviesa un buen momento. Después de comenzar desde el banco, logró ganarse la confianza del entrenador y terminó la primera fase como titular.

“Estoy muy contento en lo personal, estoy sumando donde me toque. El entrenador me dio la confianza. Igualmente, la idea es aportar desde donde me toque. Lo importante es que todos vamos por el mismo objetivo, el ascenso”, sostuvo.

La clasificación llegó después de un recorrido en el que Racing tuvo que atravesar algunos momentos de incertidumbre. Sin embargo, puertas adentro, el plantel mantuvo la confianza en sus posibilidades.

“Nunca dudamos del grupo que tenemos y siempre vamos para adelante. El empate en Bolívar ante Balonpié, luego de revertir un 2 a 0, fue muy importante. Sabemos del grupo que tenemos y hasta dónde podemos llegar”, afirmó.

Respecto del partido del domingo, Gómez Navarro explicó que las condiciones climáticas tuvieron una incidencia importante durante la primera mitad, especialmente por el fuerte viento.

“En el primer tiempo influyó mucho el viento, no se podía jugar. En ese momento ellos aprovecharon esa situación. Fue más luchado. Por suerte, cuando tuvimos la primera pudimos convertir y ahí se abrió un poco más el camino”, analizó.

Y agregó: “En el segundo tiempo manejamos más la pelota, llegó el segundo. Tras la expulsión tuvimos más espacio y llegamos tranquilos al final del partido”.

Con la clasificación asegurada, Racing tendrá ahora un período sin actividad en el Regional. El equipo quedará libre en la próxima fecha y luego afrontará los playoffs, por lo que deberá esperar para conocer a su próximo rival.

Mientras tanto, el plantel volverá rápidamente la mirada hacia la competencia doméstica. Este miércoles, Racing se medirá con Loma Negra por el torneo local y el cuerpo técnico deberá evaluar las cargas de los jugadores después de la seguidilla de partidos.

“Nos toca Loma Negra el miércoles. Veremos quién está y quién no está, más que nada por el tema de las cargas de los partidos. La idea es pelear los dos torneos”, concluyó Gómez Navarro.