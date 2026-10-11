“De local se hace muy fuerte, va a ser un partido muy duro”

Racing comenzará este domingo por la tarde su camino en la segunda fase del Torneo Regional Amateur. El "Chaira" afrontará una nueva instancia de eliminación directa y tendrá como primer escollo a Argentinos de 25 de Mayo, un rival conocido al que enfrentará en condición de visitante en el partido de ida.

En la previa del encuentro, Gonzalo Izaguirre analizó el desafío que tendrá por delante el equipo olavarriense, que llega a los Play-Off después de superar una zona competitiva y con la intención de dar el primer paso hacia la clasificación.

“Es un rival ya conocido y muy duro. Ahora comienza un torneo nuevo. Venimos de una zona muy competitiva, muy dura, que nos costó de arranque, pero pudimos cerrar bien la clasificación”, señaló el defensor al repasar el camino del equipo en la primera fase.

Sobre las características del conjunto de 25 de Mayo, Izaguirre advirtió que la localía será un factor importante. “Va a ser un partido completamente distinto. De local se hace muy fuerte. Ninguno de los equipos de acá le pudo ganar en la zona, así que va a ser muy duro”, sostuvo.

El "Chaira" llegará al compromiso después de un parate de quince días, producto de haber quedado libre en la última fecha de la fase de grupos. La pausa le permitió recuperar futbolistas que arrastraban desgaste físico y darle tiempo de adaptación a su última incorporación, además de mantener el ritmo de competencia a través del torneo local.

Para Izaguirre, el descanso fue positivo en la preparación del plantel. “Vino bien una semana de descanso. Hubo algunos chicos que habían llegado al partido con Balonpie muy al límite en lo físico. Tuvimos partidos del torneo local que nos sirvieron para no perder ritmo ni rodaje”, explicó.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera atención de cara al cruce es el estado del campo de juego. Racing ya enfrentó a Argentino en una instancia de eliminación directa en la edición anterior y el saldo fue favorable, aunque el defensor advirtió que esta vez las condiciones serán diferentes.

“Vimos fotos y videos de la cancha y no estaba en las mejores condiciones. Se va a jugar otra cosa, va a ser otro tipo de juego, pero nos tenemos que adaptar a lo que nos toque y tratar de traernos algo”, remarcó.

Además, las condiciones climáticas de los últimos días podrían influir todavía más sobre el terreno. “Vamos a trabajar para llegar de la mejor manera, porque el tiempo parece que no va a acompañar y la cancha va a estar peor de lo que habíamos visto. Así que nada, a prepararnos y con la mejor predisposición a lo que nos toque”, agregó.

La primera fase dejó solamente a dos representantes de Olavarría en carrera. Racing y Estudiantes lograron avanzar, mientras que Ferro, El Fortín, Loma Negra y Embajadores quedaron eliminados. Para Izaguirre, la exigencia del formato y las diferencias que pueden definir una clasificación explican parte de lo sucedido.

“Es un torneo en el que no tenés margen de error. Nosotros pasamos, pero estuvimos 1-0 abajo con Embajadores en la tercera fecha y eso nos complicaba muchísimo. En una zona de tres equipos es una carnicería”, expresó.

El defensor también hizo referencia a la eliminación de Ferro, que quedó afuera por diferencia de gol después de completar una fase que, según su análisis, había sido correcta.

“Ferro hizo una zona correcta y por diferencia de gol se quedó afuera. Es injusto también. En una zona de cuatro equipos tenés un poquito más de margen. Me sorprende que hayan quedado dos porque Olavarría es fuerte, pero el fútbol es esto también”, concluyó.

Con la primera fase en el pasado, Racing se prepara para afrontar un nuevo desafío. El objetivo será conseguir un resultado positivo en 25 de Mayo para definir la serie en el Buglione Martinese, con la ilusión de seguir avanzando en el Regional Amateur.



