“A mí me gustaba más el Racing del año pasado”

Al frente de Argentinos de 25 de Mayo desde hace más de un año, Víctor “Boris” Caldas ha puesto a su equipo mano a mano ante rivales olavarrienses casi tantas veces como frente a los de su Liga: cuatro veces se midió con Estudiantes, dos con El Fortín, otras veces con Racing, dos cara a cara con Loma Negra y desde este domingo volverá a estarlo dos veces en este “mata - mata” con los "Chairas", por un lugar en los Cuartos de Final del Torneo Federal.

Nada podría sorprenderle, como tampoco le ha sorprendido acceder a esta instancia por encima de El Fortín, a priori uno de los candidatos en su zona. “Cuando encaramos el Torneo sabíamos que íbamos a pelear la clasificación, porque tenemos en la cabeza que los tres puntos de local tienen que quedar en casa. Así les ganamos a El Fortín y a Loma Negra y Estudiantes nos empató en el último minuto. Se dio después el triunfo en la cancha de Loma Negra y acá estamos. Nunca sentimos que entrábamos sólo para participar” acotó.

“Tenemos las mejores expectativas. Yo hace un año que estoy en el club, es mi segunda participación en el Torneo Federal, el año pasado quedamos afuera por un punto y también estaban Estudiantes y Racing de Olavarría” recordó el DT de “el Decano”.

“Ahora nos tocaron tres, a dos los superamos y nos toca este cruce con Racing. Sabemos que se ha preparado para ascender, que el año pasado estuvo ahí nomás de lograrlo, pero nosotros somos un equipo que de local nos hacemos muy duros y después saldremos a pelearle de visitantes", analizó.

Jugadores y cuerpo técnico de Argentinos coinciden en que la apuesta fuerte tiene que ser en el partido de ida, sabiendo lo que habrá enfrente: “Sabemos que tenemos que hacer la diferencia acá. Conocemos la cancha, conocemos nuestras fortalezas, trataremos de ponerlas en práctica, sabiendo que enfrente vamos a tener un equipo que debemos respetar, pero se le puede ganar y estamos convencidos de eso. Después la pelota puede entrar o no”.

Caldas no le escapó a la comparación entre lo que enfrentó un año atrás y lo que estará del otro lado desde este domingo, por dos fines de semanas consecutivos. “El año pasado el equipo de Racing que jugó contra nosotros era muy compacto, tenía jugadores desequilibrantes. Este, Racing por lo que he visto en los videos, creo que no es el mismo, aunque tiene otras figuras. A mí me gustaba más el Racing del año pasado” opinó.