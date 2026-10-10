Fútbol Local: Loma Negra y Municipales terminaron iguales

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría completó uno de los duelos pendientes de la 9° fecha y fue con empate en el estadio de Loma Negra.

Loma Negra y Municipales igualaron 3 a 3 en el estadio “Celeste” en el cotejo adeudado de la 9° fecha.

En un partido de trámite cambiante, la visita que encontró los goles a través de Claudio Giménez, Marcos Larraz y Mateo Vitale había llegado en ventaja al descanso largo, pero finalmente terminó siendo empate.

Sebastián Dos Santos, Masson y Gonzalo Trepichio, por su parte, marcaron para el local.

La programación:

Domingo:

15:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes

16:00 hs.: Sierra Chica vs. San Martín

Lunes:

15:00 hs.: Hinojo vs. Ferro

Miércoles:

14:00 hs.: Ferro vs. Colonias y Cerros (pendiente Sub21)

17:30 hs.: Loma Negra vs. San Martín