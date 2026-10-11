El papa se operará de un nódulo en el pulmón antes de su viaje a la Argentina



A un mes de su visita a la Argentina, el papa León XIV anunció este domingo que se operará en los próximos días para extirparse un nódulo en un pulmón.



El pontífice detalló que el diagnóstico fue detectado en una etapa temprana y que estará internado en el Hospital Gemelli alrededor de una semana tras la cirugía.



“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.



León XIV explicó que los médicos le indicaron que era “oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, decidió “operarse para extirparlo”.



“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.



Luego, en una breve comunicación, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó: “La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”.



León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia. En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú.

