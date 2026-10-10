Torneo Regional Amateur: Racing inicia los Play-Off en 25 de Mayo

La competencia organizada por el Consejo Federal tendrá el comienzo de la instancia de eliminación directa y será con la presentación de Racing en 25 de Mayo.

El “Chaira” se presentará este domingo, desde las 17:30, hs. frente a Argentinos de 25 de Mayo por el partido de ida de la segunda fase del Torneo Regional Amateur.

El elenco dirigido por Carlos Tavare que sumó en la última semana a Vicente Barberini, accedió a esta instancia tras finalizar como ganador de la Zona 6 y deberá enfrentar al segundo en la Zona 7, por detrás de Estudiantes.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en la previa es el rendimiento de Argentinos en su estadio donde aún no perdió en esta edición del Torneo Regional Amateur ante equipos de Olavarría.

Por otro lado, el representante local, también llega con buenos antecedentes fuera de casa por lo que todavía no conoce la derrota en condición de visitante.

La segunda fase está en marcha y Racing pone primera en el camino hacia su gran objetivo.