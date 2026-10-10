Golf: gran convocatoria para la actividad sabatina 

En el campo de golf del Club Estudiantes completaron un Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías y también un torneo paralelo para No Matriculados.

Gastón Erramouspe, de Azul, fue el ganador en la categoría Scratch con 77 golpes gross y fue escoltado por Walter Vega y Arnaldo Bintana con 79.

En la Categoría Hasta 16 de Hándicap, Sergio Chaparro se quedó con el primer puesto con 69 golpes netos, seguido por Gastón Erramouspe, con el mismo registro. El tercer lugar fue para Arnaldo Bintana, con 70 golpes.

Por su parte, en la Categoría De 17 a 24, Sebastián Pando se llevó la victoria con 67 golpes netos, mientras que Fernando Recalde finalizó segundo con 70 y José Wrobel completó el podio con 72.

En la Categoría De 25 al máximo, Ricardo de Belaustegui fue el ganador con 66 golpes netos. Diego Casale, con 73, y Fabián Bahl, con 74 completaron el podio. Además, Sebastián Pando recibió el premio especial al mejor approach.

Entre los jugadores no matriculados, Lucía Perglione se ubicó primera con 48 golpes y Baltazar Aguilar terminó segundo con 54. En la categoría de Escuela de Mayores, disputada a seis hoyos en modalidad Par 3, el ganador fue Fabián Castillo, con 34 golpes.

Los más pequeños también tuvieron su espacio en la cancha. En la categoría de Escuela de Menores, a tres hoyos, Ticiano Ciancio se quedó con el primer puesto con 21 golpes, seguido por Pablo de Belaustegui, con 23; Galo Suárez, con 24; y Jaime de Belaustegui, con 27.

Asimismo, se disputó la categoría de Menores Iniciantes en modalidad fourball con padres, una propuesta que reunió a chicos y familiares en torno al deporte. La primera posición fue para Clementina Lagleyze y Martín Lagleyze, con 16 golpes; el segundo puesto correspondió a Facundo y Francisco Pacheco, con 19.

Como atractivo especial, durante la jornada también estuvo en juego un wedge Cleveland de 58 grados, que se entregaría a quien lograra realizar un hoyo en uno. Como ningún participante consiguió la hazaña, el premio se sorteó entre los presentes y quedó en manos de Mauricio Curiel.

Fuente: prensa CAE