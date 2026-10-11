Una agenda cargada y variada para este fin de semana en Olavarría



En el marco del fin de semana largo, vecinos de la ciudad y las localidades podrán disfrutar de una agenda cargada de propuestas culturales, turísticas, gastronómicas y solidarias.



El plato fuerte del finde estará marcado por los festejos por el 116º Aniversario de Espigas, el concierto de “Clásica y Solidaria” en el Teatro y el cierre de lujo de la Feria y Festival del Libro Olavarría, con una programación de primer nivel. Además se realizará la tradicional Remada Rosa de Ola Rosa.



Asimismo, en el marco de “Sierras Bayas se disfruta más” habrá propuestas especiales de tres días con turismo, arte y cine para toda la familia.



A continuación, el cronograma completo:



DOMINGO



Aniversario de Espigas



El cronograma se iniciará a las 10 con una misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Mientras que a las 11 tendrá lugar el acto protocolar en la Plaza San Martín. Para las 13 está previsto el gran almuerzo en el Club Social y Deportivo Espigas.



Por la tarde habrá distintos espectáculos en el playón del club, desde las 15, con un festival artístico con Marcos y Ciro Mansilla, Espigas Baila Folclore, Ballet Tango Nuevo y Nico Centineo. A las 17 se llevará adelante el tradicional corte de la torta de cumpleaños. Los festejos continuarán a las 18 con la actuación del grupo Los Kumbieros.



Dentro del club, a las 20 será el gran baile aniversario con Daniela Show y la presentación del Gordo Luis.



La Fiesta de la Torta Frita y la Prost! suspendidas



Las persistentes precipitaciones obligaron a modificar el calendario de propuestas y actividades para este fin de semana largo. Desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio, en diálogo y acuerdo con la Delegación Municipal de Loma Negra e instituciones de la localidad serrana, se tomó la decisión de reprogramar la Fiesta de la Torta Frita, que iba a desarrollarse este domingo 11 de octubre, para el próximo domingo 1 de noviembre.



Debido a las condiciones climáticas también fueron suspendidas y serán reprogramadas la Feria por el Día de la Madre en la Casa del Bicentenario, el Festival Cervecero Prost! y la salida “Aventura con historia”.



Museo de la Estación de Sierras Bayas – Taller “¡A Excavar!



Desde las 16:30 en el Museo de la Estación de Sierras Bayas se desarrollará el Taller “¡A Excavar! Una aventura arqueológica”. Actividad para toda la familia (a partir de 7 años de edad)



¿Qué historias pueden esconderse debajo de nuestros pies?. Una aventura arqueológica para descubrir cómo trabaja un arqueólogo y explorar las pistas que nos ayudan a conocer el pasado. Pinceles, hallazgos y mucha curiosidad. ¡Manos a la excavación!



Cine en el Centro: “Moonrise Kingdom”



La propuesta tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal Sierras Bayas a las 20 horas.



En una actividad pensada para toda la familia (mayores de 10 años) se proyectará la película “Moonrise Kingdom”, Una historia de aventuras, amistad y un amor dispuesto a escaparse de todo.



“Clásica y Solidaria” en el Teatro Municipal



Llega un nuevo concierto del ciclo “Clásica y Solidaria 2026” a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y en esta oportunidad será a beneficio del Centro de Jubilados y Pensionados Belgrano.



El concierto sinfónico será a las 20:30. La modalidad es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo o por sobre o por billetera virtual.



El Centro de Jubilados Belgrano en Olavarría se encuentra ubicado en la calle Leal 2044. En este espacio se dictan talleres lúdico-recreativos destinados a estimular la memoria, la atención y el lenguaje para las personas mayores. Estos talleres representan una oportunidad para que las personas mayores continúen desarrollando su autonomía en un ámbito participativo y de contención.



LUNES



Remada Rosa



En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el grupo Ola Rosa invita a la comunidad a participar de su Remada Abierta. La actividad se realizará a las 14:30 en el Club Estudiantes, sector canotaje. Será una jornada abierta, de encuentro y concientización, donde se compartirá el espíritu de Ola Rosa: remar juntas, acompañarse y visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.



Cine en el Centro: “Fantástico Sr. Fox”



A las 16:00 en el Centro Cultural Municipal de Sierras Bayas se desarrollará la propuesta Cine en el Centro con la proyección de “Fantástico Sr. Fox”. Una aventura para disfrutar en familia. El fantástico Sr. Fox vuelve a sus viejas andanzas y pone en marcha una historia llena de humor, ingenio y personajes inolvidables. Vení a compartir una tarde de cine en el Centro Cultural. Actividad para toda la familia



Taller de creación de Mini Libros



Para cerrar con las propuestas en la localidad de Sierras Bayas, mañana a las 16 en Museo de la Estación se desarrollará el Taller de creación de Mini Libros: “Pequeñas páginas para grandes ideas”. Actividad para toda la familia.