Exitosa 4° edición de la “Copa Olavarría” en el CEMO

El Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría fue escenario de la 4° edición de la “Copa Ciudad de Olavarría” que organiza la Escuela de Artes Marciales Steel Warriors y fue con la participación de una numerosa cantidad de deportistas.

El certamen, cada vez más convocante en la región, estuvo reservado para diferentes categorías del taekwondo. Hubo Point Fighting, Combate por equipos, Formas y Formas por equipos, Formas con armas y Light contact.

Tobías López, el segundo mejor deportista del mundo, fue uno de los participantes de la competencia y fue uno de los Grand Champions de la jornada, mientras que, en Damas, el logro fue para Sofía Burgos.

Por otro lado, la escuela Hwarang Olavarría a cargo de la Sabom Belén Alderete dijo presente con 8 representantes.

Juan Ignacio Gonzales obtuvo el segundo puesto en forma y lucha, Lisandro Delia Carriquiri y Paulina Vitrano se consagraron campeones de sus categorías en lucha.

Además, Valentino Ramírez y Roma Pérez obtuvieron el segundo puesto en lucha de sus respectivas categorías y Lucia Ramos en lucha y la Sabom Belén Alderete en forma, fueron terceras.