Steel Warriors tuvo una destacada actuación en Buenos Aires

La escuela de artes marciales Steel Warriors de Olavarría, a cargo del profesor Lucas De Rosa, tuvo una destacada participación en el Torneo Abierto organizado por la Asociación Americana de Artes Marciales, que se desarrolló el pasado domingo 20 de septiembre en la localidad de La Reja, partido de Moreno.

La delegación olavarriense obtuvo excelentes resultados en las categorías de Formas con Manos Vacías y Combate, con varios representantes que lograron subir al podio.

En Formas con Manos Vacías, Sofía Ruschetti y Giuliana Ruschetti alcanzaron el segundo puesto en la categoría Kyu B. Para ambas fue, además, su debut en esta categoría. Por su parte, Sabrina De Rosa consiguió el segundo lugar en Kyu A.

En la disciplina de Combate también hubo una importante cosecha de resultados. Sofía Ruschetti se quedó con el primer puesto en Kyu B, mientras que Sabrina De Rosa obtuvo el primer lugar en Kyu A.

Además, Giuliana Ruschetti alcanzó el tercer puesto en Kyu B y Lucas De Rosa completó el podio en la categoría Danes, donde finalizó en la tercera posición.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de la Copa “Grand Champions”, destinada a competidores mayores de 18 años con cinturón negro.

Desde Steel Warriors destacaron el desempeño de todos sus representantes y remarcaron no sólo los resultados deportivos obtenidos, sino también el compromiso y los valores demostrados dentro y fuera del tatami.



