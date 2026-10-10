Un olavarriense involucrado en un accidente en la Ruta 3

Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente de tránsito este sábado en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 272. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor, oriundo de Olavarría, y su hija de 5 años resultaron ilesos.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro involucró a un camión Volvo que arrastraba un acoplado marca Randon, conducido por Marcelo Di Martino, de 50 años, domiciliado en Villa San Luis, partido de Florencio Varela.

Por causas que no fueron precisadas, el transporte de carga colisionó por alcance contra un Renault Fluence al mando de Jorge Gabriel Cabrera, de 37 años, oriundo de Olavarría. En el automóvil también viajaba su hija, de 5 años.

Pese a la colisión, ambos ocupantes del Renault Fluence resultaron ilesos. La calzada quedó liberada y los dos vehículos permanecieron en el lugar a la espera de una grúa.





Fuente: Noticias de Azul