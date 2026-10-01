Racing cerró con un “9” que estuvo en la mira del Inter de Miami

Racing tachó por la noche uno de los dos cupos de refuerzos permitidos al cabo de la fase de grupos del Torneo Regional y se trata de un centrodelantero con importante trayectoria en los certámenes organizados por el Consejo Federal.

El club de la avenida Colón anunció este jueves por la noche en sus redes sociales la incorporación de Vicente Barberini. Nacido en Miramar, tiene 24 años, mide 1,89 metros y viene de jugar el Federal “A” con la camiseta de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi.

Surgió del “papero” otamendino, hizo divisiones menores en Vélez Sarsfield, pasó por Platense, Villa Dálmine, Santamarina, Mitre de Santiago del Estero y Deportivo Norte, club que dejó antes de jugar uno de los playoffs de la temporada pasada ante Racing.

“Llegó a un Santamarina que no tenía un gran plantel y anduvo muy bien. Es grandote, se faja con los centrales. Acá fue goleador y a pesar de su físico no es ningún negado con la pelota” lo describió un periodista tandilense.

Dos años atrás (cuando vestía la casaca de Santamarina) su nombre estuvo en todos los medios deportivos nacionales al trascender un interés de Gerardo Martino por sumarlo al Inter de Miami.

“Es una locura que se pueda llegar a dar ese salto, aunque todavía falta mucho, hay que trabajar y tener paciencia” declaraba por entonces el flamante delantero chaira.