Productores y cabañeros se reunieron en la Exposición General de Ganadería y Circuito Angus

En la tarde del último miércoles el intendente Maximiliano Wesner acompañó el desarrolló de la 89° Exposición General de Ganadería y Circuito Angus Bonaerense, que se llevó adelante en el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría, y que reunió a productores y cabañeros de distintos puntos de la región.

Durante la jornada, el jefe comunal recorrió la muestra junto al secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Baldino, y mantuvo encuentros con referentes del sector rural de nuestro Partido, como así también con propietarios de cabañas locales que participaron de esta nueva edición.

En ese marco, Wesner destacó la importancia de Olavarría como una plaza de referencia para la actividad ganadera, no sólo a nivel provincial sino también nacional, tanto por la cantidad de cabezas de ganado como por la capacidad de los productores locales de sostener y desarrollar una genética diferencial.

La exposición cuenta con más de un centenar de ejemplares, entre toros y vaquillonas preñadas de la raza Aberdeen Angus, a los que se suman ovinos de las razas Dorper y Texel.

En esta edición participaron 14 cabañas, entre ganaderas y ovinas, varias pertenecientes al Partido de Olavarría y que volvieron a poner en valor el trabajo, la trayectoria y el potencial productivo de la ganadería local.

Por último, el intendente ponderó la realización de esta exposición, que reafirma el posicionamiento de Olavarría dentro del mapa ganadero bonaerense y nacional, y constituye además un espacio de encuentro, intercambio y promoción de la producción y de la genética que distingue a la actividad rural de nuestro distrito.