De vender por vivos de Facebook a cumplir el sueño de su propio local

Macarena Pérez, conocida en Olavarría como “Maqui”, hoy cuenta con un gran local comercial de ropa para todos los géneros y edades pero todo comenzó hace tres años con apenas diez prendas de ropa para la venta.



“Arranqué en agosto de 2023 con el deseo de crecer un poquito más allá de la maternidad, cerca de los 30 ¿Viste que hay alguna crisis por ahí? Por lo menos a mí me pasó”, recordó Maqui sobre el comienzo de lo que hoy es su marca y sólo fue con “una compra de cinco remeras y cinco buzos”.



La venta comenzó en su casa, ofreciendo los productos a la familia y conocidos y reinvirtiendo cada venta en más mercadería. “Cuando tuve un stock un poquitito más grande comencé a hacer lo que son las famosas ferias de Facebook, donde nos conectábamos con la gente y hacíamos ventas por ahí”, relató.



Las ferias en los grupos de compra y venta de Facebook consisten en una transmisión en vivo, mostrando las prendas y los interesados las reservan a través de un chat y luego acuerdan la venta entre las partes. Es una práctica muy popular en esa red social entre quienes apenas comienzan en la venta de ropa u otros productos pero también entre quienes tienen local o un showroom.



Pasaron los meses, más gente se sumó y el siguiente paso fue abrir un showroom en el living de su casa, donde las personas iban a ver la ropa y probarse. Tiempo después, ante la demanda mayor de clientes y la necesidad de un espacio más grande, en agosto de 2024, se mudó a su primer local sobre la calle Moreno.



“Necesitaba brindar un espacio más cómodo porque era un rinconcito super chiquito en casa y con el apoyo de la gente pudimos abrir el primer local”, resaltó.



En ese crecimiento que, en aproximadamente un año le permitió comprar sus primeras prendas para revender hasta abrir su local, Maqui reflexionó acerca del por qué las personas la eligieron, y la eligen, a la hora de comprarse ropa.



“Desde lo personal, siempre me puse en el lugar de clienta y ofrecí lo que a mi me costaba encontrar, que era un lugar con variedad de prendas y principalmente talles. Es algo que todavía nos destaca”, sostuvo.



“Es algo en lo que trabajo mucho, camino un montón buscando precios y tratando de que el mismo jean lo tenga en un talle chiquito y en los más grandes, que todos tengan la misma posibilidad de estar igual de cancheros. Es un objetivo que tuve desde el primer día”, expresó.



A principios de este 2026, luego de continuar creciendo, en febrero se mudó al local donde funciona actualmente en Moreno a metros de Necochea, que le permitió agrandar aún más la variedad y oferta de productos para todas las personas.



Jeans de tendencia actual hasta el talle 60, también remeras. Una demanda necesaria a la que Maqui pertenecía y trabajó para darle una respuesta.



En ese sentido, desde su experiencia, comenzando en la venta a través de vivos de Facebook y en medio de una búsqueda luego de la maternidad, alentó a las personas a perseguir sus sueños.



“La constancia es lo principal, yo no era de las personas que la veía mucha gente, pero seguí. Esos tres que tenía conectados le contaban a sus amigos y familiares que entraban a la feria siguiente y así fue de boca en boca, creciendo de a poco”, resaltó.



“Tuve muchos momentos de mostrar la misma ropa a tres o cinco personas, pero seguí siendo constante y tratando de aprender y mejorar, buscando la manera de crecer. No importa si se arranca con dos o cinco remeras, son las ganas”, afirmó Maqui Pérez.

