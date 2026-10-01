Guadalupe Serantes jugará el Mundial de bochas

Guadalupe Serantes volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina. La jugadora olavarriense fue convocada para integrar el representativo nacional que participará del Mundial de bochas de estilo Zerbín, que tendrá lugar del 10 al 15 de noviembre en Croacia.

El entrenador del seleccionado argentino, José Gaspari, confirmó días atrás la conformación del equipo que afrontará el certamen internacional, tanto en las modalidades masculinas como en las pruebas mixtas.

La delegación estará integrada por Guillermo Montemerlo, Brian Martini, Nicolás Pretto y Daniel Bogado, mientras que Guadalupe Serantes será la representante femenina y formará parte de las modalidades mixtas.

De esta manera, la olavarriense tendrá una nueva oportunidad de competir a nivel internacional con la camiseta albiceleste, luego de su última participación en un Mundial, que se llevó a cabo en Francia durante 2025.

El nuevo desafío será en Croacia, donde Serantes volverá a compartir equipo con los representantes argentinos para afrontar una competencia de primer nivel dentro de la disciplina.