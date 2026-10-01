Coopelectric distinguió al personal en el marco del 98º aniversario

En el marco del 98º Aniversario de Coopelectric, el Consejo de Administración distinguió a los empleados que cumplieron 25 años de servicio, a quienes se jubilaron durante el último ejercicio y a los empleados que finalizaron sus estudios.

Estuvieron presentes los integrantes del Consejo de Administración de Coopelectric, representantes de los Sindicatos Luz y Fuerza de Olavarría, APJAE, SOSBA, empleados, jubilados y familiares.

Durante el acto se rindió homenaje a los pioneros fundadores y a las distintas generaciones de trabajadores que, con compromiso y dedicación, han contribuido a construir la historia de Coopelectric.

“El cooperativismo continúa demostrando la vigencia de este modelo de gestión basado en la participación, la solidaridad y el compromiso colectivo” destacaron y añadieron “En un contexto complejo y de permanentes desafíos, es importante reconocer el esfuerzo de los trabajadores, de las personas que dan vida a la institución para que los asociados reciban servicios esenciales”.

En primer lugar se recordó a Daniel Cassano y Gustavo Centineo, empleados fallecidos durante el ejercicio. Para honrar la memoria de cada uno de ellos, se entregaron placas recordatorias a sus familias.

Luego se entregaron reconocimientos a los empleados que cumplieron 25 años de servicio. Ellos son: Leticia Lemos del Servicio Eléctrico, Mariel Alejandra Liceaga de Recaudaciones y Cobranzas, Natalia Lorena Aguirre de Tesorería y Horacio Germán Llorente del sector Mediciones del Servicio Eléctrico.

Al mismo tiempo, se entregaron distinciones a los jubilados del último ejercicio: Oscar Martiriano López de la gerencia de Coordinación Ejecutiva, Carlos Pethes de Obras Sanitarias, Oscar Eduardo Palacios de Obras Sanitarias, Pablo Manuel Zeballos de Obras Sanitarias, Walter David Gandini de Redes, Carlos Enrique Vázquez de Subestaciones, Antonio Bernardo Bellingeri del Depósito de Materiales, Jorge Stirnemann de Atención al Usuario, Ricardo Adolfo Zaldúa de Atención al Usuario, Graciela Analía Filippín de Atención al Usuario y Omar Humberto de Redes.

Finalmente, se reconoció a los empleados Mario Andrés Leiza, Juan Gioia y Andrés Carricavuro por haber culminado sus estudios.