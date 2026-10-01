Rural Bike

Rural Bike en Crotto a beneficio de una escuela

El próximo 11 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Rural Bike en Crotto, localidad ubicada a unos 36 kilómetros, con una propuesta que combinará deporte, solidaridad y actividades para compartir durante toda la jornada.

Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 15:30

Por Redacción

La competencia será a beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 12 “Felicitas G. de Mihanovich”, una institución rural de la zona.

La propuesta contará con dos distancias: 30 kilómetros promocional y 60 kilómetros competitiva. Además, quienes se inscriban para participar tendrán incluido el asado.

La jornada no estará destinada únicamente a los corredores, ya que también habrá diferentes propuestas para disfrutar en familia. Se realizará una feria, habrá venta de empanadas de carne, además de una presentación de folclore y bailanta, convirtiendo la fecha en un encuentro para pasar el día en Crotto.

Las personas interesadas en participar o solicitar mayor información pueden comunicarse al 2284 572866.
 

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