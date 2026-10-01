Rural Bike en Crotto a beneficio de una escuela

La competencia será a beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 12 “Felicitas G. de Mihanovich”, una institución rural de la zona.

La propuesta contará con dos distancias: 30 kilómetros promocional y 60 kilómetros competitiva. Además, quienes se inscriban para participar tendrán incluido el asado.

La jornada no estará destinada únicamente a los corredores, ya que también habrá diferentes propuestas para disfrutar en familia. Se realizará una feria, habrá venta de empanadas de carne, además de una presentación de folclore y bailanta, convirtiendo la fecha en un encuentro para pasar el día en Crotto.

Las personas interesadas en participar o solicitar mayor información pueden comunicarse al 2284 572866.

