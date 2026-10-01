La Selección de Olavarría es finalista del torneo Sub 13

La Selección Sub 13 de la Liga de Fútbol de Olavarría se metió en la final del certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, luego de superar este jueves por 2-0 a su par de Pehuajó en el encuentro de vuelta de las semifinales.

El partido se disputó en el estadio “Clemente Di Carlo” de Embajadores, donde el elenco dirigido por Dardo Seibel volvió a mostrar su solidez y terminó sellando una nueva victoria para quedarse con la serie por un global de 4-0.

El representativo olavarriense comenzó a construir el triunfo sobre el cierre de la primera mitad. A los 30 minutos, Aquiles Salinas apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al equipo local, que ya contaba con la ventaja obtenida en el encuentro de ida.

En el complemento, Olavarría mantuvo el control del partido y logró ampliar la diferencia. A los 19 minutos, Jeremías Yañes sacó un potente remate desde afuera del área que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-0 definitivo.

De esta manera, el seleccionado de la Liga de Fútbol de Olavarría completó una serie perfecta ante Pehuajó, ya que en el primer partido, disputado como visitante, también se había impuesto por 2-0.

Con la clasificación asegurada, ahora llegará el desafío decisivo. En la final, el conjunto olavarriense se medirá con Tandil, que este miércoles eliminó a Mar del Plata.

El seleccionado serrano hizo valer el triunfo conseguido en el partido de ida, cuando se impuso por 3-1 como visitante. En la revancha, disputada en Tandil, Mar del Plata ganó 1-0, pero el resultado no alcanzó para revertir la serie, que quedó en manos del representativo tandilense por un global de 3-2.

Así, Olavarría y Tandil protagonizarán la definición del certamen Sub 13 de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, en una final que tendrá como protagonistas a dos seleccionados de la región.

