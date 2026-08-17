Claudio Zuchovicki cerrará la edición 2027 de “La Ganadería que Viene”

La quinta edición de “La Ganadería que Viene” ya tiene fecha y una de sus principales figuras confirmadas. Del 5 al 7 de mayo de 2027, la Sociedad Rural de Olavarría recibirá nuevamente al encuentro bajo el lema “Subite al tren de la ganadería. Desafíos y oportunidades”.

En esta oportunidad, la propuesta incorporará nuevas actividades y contenidos vinculados con la producción ganadera. Habrá dinámicas a campo, tecnología de vanguardia aplicada mediante drones, módulos demostrativos de cría y recría, un espacio destinado a jóvenes y una exposición de razas, además de distintas alternativas comerciales.

Uno de los principales atractivos será la presentación, por primera vez en Olavarría, del reconocido economista Claudio Zuchovicki, quien tendrá a su cargo el cierre institucional y económico de la jornada.

Licenciado en Administración de Empresas, docente y analista financiero, Zuchovicki cuenta con una extensa trayectoria en el mercado de capitales y se desempeñó como gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Durante su participación, ofrecerá una mirada sobre la coyuntura macroeconómica, los desafíos del escenario nacional e internacional y las oportunidades de inversión para productores y empresas vinculadas al agro.

Organizado por ZonaCampo, con la colaboración técnica y moderación de Paulo Recavarren, el encuentro se consolidó como una referencia dentro del calendario ganadero. La propuesta busca fortalecer el vínculo entre productores, empresas, especialistas y nuevas tecnologías, al tiempo que posiciona a Olavarría como un punto estratégico para la innovación, la genética y los negocios del sector agropecuario.

La actividad tendrá como escenario la Sociedad Rural de Olavarría y combinará una muestra comercial con dinámicas forrajeras y diferentes espacios destinados a la capacitación y actualización de los protagonistas de la cadena ganadera.

