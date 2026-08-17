La actividad metalúrgica registró un descenso del 4,4% interanual en julio

La actividad metalúrgica en Argentina registró una variación interanual negativa del 4,4% durante el mes de julio, según un informe sectorial.

Con este resultado, acumula una contracción de 5,5% en lo que va del año, operando en niveles que la industria define como “un piso históricamente bajo”.

En la comparación con el mes anterior la producción presentó un incremento del 0,1%.

A pesar de este leve movimiento mensual, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 39,2%, lo que representa una caída de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y refleja un uso acotado del aparato productivo.

Los datos surgen del informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)

En el análisis sectorial, la mayoría de los rubros mostraron retrocesos. Los sectores de Bienes de Capital (-9,5%) y Maquinaria Agrícola (-7,7%) encabezaron las bajas, seguidos por Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).

El único rubro con signo positivo fue Autopartes, que creció 1,9% mensual, aunque mantiene una baja acumulada del 3,1% en el último semestre.