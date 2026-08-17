Más turistas, pero con estadías más cortas durante el fin de semana largo

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín movilizó a 1.074.171 turistas por distintos puntos del país, quienes generaron un impacto económico directo de $245.907 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros fue 24,2% superior a la registrada en 2023, último antecedente comparable para esta fecha. Sin embargo, el mayor movimiento no se tradujo en un incremento del consumo. La estadía promedio bajó de 2,3 a 2 días, mientras que el gasto diario por persona se ubicó en $114.464, un 13,2% menos en términos reales que hace tres años.

De esta manera, el gasto total también mostró una disminución real del 6,3%. El comportamiento confirmó una tendencia que se viene observando durante 2026: viajes más breves, decisiones tomadas cerca de la fecha y una mayor selectividad al momento de consumir.

Los destinos que mejor respondieron fueron aquellos que ofrecieron una combinación de eventos, naturaleza, nieve, termalismo y propuestas culturales o deportivas. Bariloche se acercó al 100% de ocupación, mientras que Ushuaia llegó al 81%. En el Norte, Jujuy alcanzó el 83% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda.

Entre Ríos también registró buenos niveles de actividad, con Villa Elisa en el 86% de ocupación y Federación en el 65%. Mendoza, por su parte, recibió 55.751 turistas y tuvo reservas promedio del 60%.

En la provincia de Buenos Aires se observaron diferencias marcadas. Tandil alcanzó el 90% de ocupación y se ubicó entre los destinos más elegidos, mientras que Mar del Plata y Pinamar registraron niveles cercanos al 45% y 47%, respectivamente.

En el acumulado de 2026 ya se contabilizan siete fines de semana largos, con 11.448.694 turistas movilizados. La estadía promedio fue de 2,4 días y el gasto diario alcanzó los $110.300, generando un impacto económico acumulado de $3,08 billones.

