Una jornada gris y ventosa marca el inicio de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes frío, ventoso y mayormente nublado para Olavarría.

Durante la mañana, el cielo permanecerá nublado y la temperatura rondará los 8°. El viento soplará desde el sur y tendrá intensidad moderada.

Por la tarde, se alcanzará la máxima prevista de 13°. El viento rotará al sudeste, aunque mantendrá su intensidad, mientras que el cielo comenzará a presentar algunos claros y se espera que pase a parcialmente nublado.

En tanto, durante la noche se registrará el descenso de la temperatura hasta alcanzar la mínima de 5°. El viento volverá a rotar hacia el sur y continuará acompañando una jornada de características invernales.