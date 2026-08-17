Se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Se cumplen 176 años desde el fallecimiento del General José de San Martín, una figura histórica que trasciende las páginas de los libros de historia porque, más allá de su gesta libertadora, forma parte de la identidad del pueblo argentino. Su legado de una patria justa, libre y soberana, se han convertido en principios fuertemente arraigados, ya que se transmiten de generación en generación.

Tanto los historiadores como la población en general, reconocen a San Martín como una figura histórica que representa un símbolo central para la cultura y la política argentina hasta la actualidad. Incluso en momentos de fuertes divisiones políticas sus valores de libertad y compromiso con la independencia se consideran constitutivos de la nación.

El pueblo argentino mantiene el consenso sobre el "Padre de la patria". Por eso, conmemorarlo en el día de su deceso es la manera en la cual no solo se le rinde homenaje, sino que se fortalece la apropiación de su herencia patriótica y libertadora. Cada 17 de agosto, su recuerdo vuelve a convocar reflexiones sobre el origen de nuestra independencia y sobre los valores que contribuyeron a la construcción del país.

El reconocimiento de su figura heroica se extiende hacia toda Latinoamérica, especialmente en los países que liberó. En el caso del pueblo peruano, eligió denominar al general como el “Fundador de la Republica” o “Fundador de la libertad del Perú”, y sostiene tanto el respeto como la gratitud a través de mantener viva su memoria. Mientras tanto, en Chile se lo considera un apoyo externo fundamental para la independencia del país.

Acto

Este lunes se llevará a cabo el acto oficial en conmemoración del 176 aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Será desde las 14:45 horas, en el parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie de monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria.

Se contará con la presencia de funcionarios municipales y referentes de distintas instituciones del Partido.

