Un invierno sin sol: por qué se acumulan tantos días nublados

Hay inviernos fríos. Otros son lluviosos. Y también están esos inviernos en los que parece que el sol directamente desapareció.

La sensación de muchas personas durante las últimas semanas tiene ahora un respaldo en los datos. Un reciente posteo del Servicio Meteorológico Nacional mostró la evolución de la cobertura nubosa sobre Argentina durante los últimos meses, dejando en evidencia un aumento notorio de los cielos cubiertos durante este invierno en amplias zonas del país.

. La cantidad de horas con cielo cubierto puede modificar por completo la percepción que tenemos de una estación que, por definición, ya cuenta con menos horas de luz que el verano.

Y detrás de este comportamiento aparece también un actor climático de escala planetaria: El Niño.

El fenómeno comenzó a consolidarse durante el otoño y el inicio del invierno de 2026. En junio, el SMN estimaba alrededor de un 90 % de probabilidades de desarrollo de una fase cálida durante el trimestre junio-julio-agosto, mientras que en julio las condiciones ya eran consistentes con El Niño y la probabilidad de continuidad para el resto del año se acercaba al 100 %.

El Niño no determina por sí solo el tiempo de un lugar, pero modifica la circulación atmosférica a gran escala y puede favorecer determinados patrones regionales.

En Argentina, uno de sus efectos más conocidos es la tendencia hacia mayores precipitaciones en buena parte del centro y norte del país, aunque la respuesta no es idéntica en todas las regiones ni durante todo el evento. El propio SMN destaca que las condiciones asociadas al ENOS suelen favorecer un aumento de las precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal en nuestra región.

En este contexto, una circulación más húmeda y determinados períodos de estabilidad o persistencia de ingresos de sistemas de baja presión pueden traducirse en algo que todos reconocemos rápidamente: jornadas enteras de cielo gris, con escasos momentos de sol.

Y cuando eso se repite durante días, el impacto deja de ser solamente meteorológico.

