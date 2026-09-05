Opiniones locales sobre el discurso del Presidente por Malvinas

El presidente Milei hizo un giro copernicano el pasado jueves en sus convicciones de apenas seis semanas atrás sobre la “Cuestión Malvinas”, cuando llegó a calificar de “mononeuronales” a los futbolistas que desplegaron la histórica bandera en el estadio de Atlanta tras la victoria sobre Inglaterra, y anunció una serie de medidas en torno del fortalecimiento de los reclamos argentinos sobre el archipiélago usurpado por Gran Bretaña en 1833.

Luego de este discurso, un ex combatiente y voces del HCD se manifestaron acerca de estas palabras presidenciales y otros sectores del arco político local optaron por no pronunciarse.

José Haroldo Duhau, veterano de Malvinas, valoró la rectificación del discurso presidencial, con reservas. “Es positivo lo que dijo el presidente, lo cual no garantiza que se cumpla. En la Argentina hacemos algunas cosas rimbombantes que después no se cumplen” recordó.

“Son medidas que tendrían que haberse tomado hace 45 años, sancionar a las empresas que exploten nuestros recursos en Malvinas, como una forma de decir esto es nuestro, esta es nuestra soberanía, no podés venir a meterte acá” expresó.

“Más allá de que los resultados después no se den, algo tenemos que hacer. No podemos dejar que se sigan llevando nuestra pesca, que se sigan llevando nuestro petróleo, nuestros minerales de nuestra plataforma submarina” enfatizó.

“Creo que se está haciendo algo diferente” especuló Duhau.

El concejal libertario Marcelo Petehs opinó por su bloque, Por Más Libertad. “Vimos con beneplácito los anuncios presidenciales respecto a Malvinas. Extremar las medidas de control respecto a la explotación de petróleo es una manera de decir presente, reafirmar nuestro reclamo y que nunca abandonamos la intención de recuperar las Islas, siempre mediante la vía diplomática” dijo.

“Estamos expectantes a la obtención de consenso para un correcto tratamiento en el Congreso y adherimos al tratamiento dado al tema por nuestro Presidente” amplió.

La representación local del PRO prefirió un comunicado antes que una definición personal: “Valoramos que el presidente Javier Milei haya puesto nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda nacional” empieza el texto.

“Hay causas que no tienen dueño político. Malvinas es una de ellas. Es una causa que atraviesa generaciones y que tiene que encontrarnos unidos, más allá de nuestras diferencias” sigue.

En el tercer párrafo sostiene que “defender la soberanía no es solamente mirar hacia atrás. También es construir hacia adelante: una Argentina fuerte, con una economía sólida, capaz de defender sus recursos, sus intereses y su territorio”.

“La mejor manera de honrar a nuestros héroes no es solamente recordar lo que ocurrió en 1982: es construir la Argentina fuerte que ellos merecían defender. Las Malvinas son argentinas. Y esta causa nos tiene que unir” cierra.