Escepticismo de los ex combatientes con la nueva postura de EEUU sobre Malvinas

La agencia de noticias Reuters difundió este viernes un artículo en el que dice que el Pentágono presentó al presidente Donald Trump una serie de medidas contra los miembros de la OTAN, entre las que figura cambiar la histórica postura de respaldo a Reino Unido en la cuestión de las Malvinas.

La noticia fue levantada por los principales medios británicos, con titulares en letra de molde, y dio para muchos minutos y no pocos centímetros en los medios argentinos. Ante ello, la consulta a los ex combatientes olavarrienses dio lugar a una respuesta coincidente en el escepticismo.

Haroldo Duhau reconoció que este sábado la mañana se enteró de esta novedad. “Estados Unidos y Gran Bretaña siempre han sido socios y cualquier medida que tomen será para hacer negocios con nosotros” afirmó.

“Esto no quita que con el correr de los años Gran Bretaña evalúe los enormes costos que implica la ocupación de Malvinas y decida retirarse, pero no ahora” especuló.

Este sábado trascendió que una de las posibilidades sea que el gobierno británico entregue el territorio insular y se quede con el mar territorial y las enormes riquezas ictícolas, gasíferas y petrolíferas que hay allí. “Siempre fue la intención de ellos robarse nuestros recursos” sentenció Duhau.

En primer término, José María Trinchín desconfió de las formas: “No creo que sea una filtración. Esto es como cuando uno quiere que alguien se entere de algo y tira ‘ojo que esto es secreto’, pero no es secreto. Me parece que es más una jugada política de Estados Unidos para presionar a España y Gran Bretaña que otra cosa. No se trata de una cuestión puntual sobre Malvinas”.

“Lo que hace esta información es hacer trascender que Estados Unidos les va a dejar de reconocer los territorios ultramarinos que tienen tanto uno como otro, porque dentro de esto también cae el Peñón de Gibraltar” acotó.

“Yo no le doy mayor importancia. Estuve leyendo algo en los medios, escuchando algunos reportajes y hay un periodista argentino en Inglaterra que también hizo un comentario diciendo que esto tiene mucho revuelo ahora, pero dentro de un tiempo va a desaparecer” planteó Trinchín.

“Me parece que es algo que no tiene seriedad. Por supuesto que reivindicamos que las Malvinas son argentinas, que volvamos a tener un gobierno establecido ahí y que sea parte de nuestro territorio común como cualquier otra provincia de la Argentina. Esto no tiene mayor trascendencia y más ahora con todo este bullicio que se está haciendo en la presión de Estados Unidos sobre los países europeos” reflexionó.

Ricardo Moreno opinó que “el mundo entero sabe que las Malvinas son argentinas, que esto es una usurpación, como han hecho en todas las partes del mundo. Así se maneja Inglaterra”.

“Espero que haya un buen razonamiento en toda esta cuestión política y vuelvan a casa las hermanitas perdidas. Esto de Estados Unidos es muy nuevo, y no sé qué hay detrás. Ojalá que todo se resuelva por la vía pacífica y que no haya más muertos por guerras en el mundo” señaló.

Walter Bahl también dio a conocer su opinión: “Sinceramente no pienso que vaya a cambiar la situación de Estados Unidos con Gran Bretaña por el solo hecho de querer decir que van a darle el apoyo a Argentina. Toda la vida Estados Unidos y Gran Bretaña ha estado de acuerdo y a Estados Unidos le interesa seguir manteniendo la OTAN”.

“Me parece que es más una amenaza que algo concreto que nos vayan a devolver las Islas. Yo calculo que van a pasar muchos años hasta que se pueda llegar a un arreglo e incluso no creo que vayan a devolvernos Malvinas. Pienso podría llegar a ser algo compartido” dijo.

“Trump los está toreando de alguna forma para que les dén las bases militares Medio Oriente y poder usar sus aviones y por otro lado hay un comentario que puede que le interese a Trump que no avancen los musulmanes en Inglaterra porque ellos calculan que a este paso dentro de 15 años puede llegar a haber un musulmán como primer ministro” especuló Bahl.

“Me parece que Estados Unidos se va a quedar neutral” sostuvo.