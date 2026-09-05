Golf: Francisco Bidé es bicampeón en Estados Unidos

Días atrás, Francisco Bidé logró el bicampeonato en el Campeonato Profesional de Cabeza de la PGA de Georgia para seguir con su gran 2026.

El Head Professional Championship se completó el último fin de semana de agosto en el Druid Hills Golf Club, un prestigioso club de campo ubicado en la ciudad de Atlanta y terminó de la mejor manera para el representante olavarriense.

Bidé que representó al Capital City Club completó los 18 hoyos con un registro de 46 puntos, sobre los 45 de su escolta y logró el bicampeonato en la competencia para seguir con su gran temporada.

Meses atrás participó por primera vez en su carrera en el PGA Championship 2026 y ahora demostró su buen presente logrando la conquista en el certamen que reúne a quienes ocupan cargos de dirección y administración en los clubes de golf del Estado de Georgia.