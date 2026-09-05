Un hombre resultó herido de bala tras enfrentarse con la Policía

Un hombre resultó herido de bala en una de sus piernas luego de un enfrentamiento con efectivos policiales ocurrido durante la mañana de este sábado en la zona de las calles Rufino Fal y Cerrito.

De acuerdo con el informe policial, el episodio se inició tras la denuncia de dos ilícitos cometidos en perjuicio de trabajadores. El sospechoso de 30 años habría escapado a bordo de una motocicleta robada y comenzó una persecución que culminó en el sector de Cerrito, entre Rufino Fal y Merlo.

Tras abandonar el rodado, escapó a pie efectuado varios disparos contra los efectivos policiales que participaban del operativo. El sospechoso recibió un impacto de bala en una de sus piernas.

Tras reducirlo fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” donde ingresó con “código amarillo”

En el marco del procedimiento se secuestró un arma de fuego y se preservaron los casquillos encontrados en el lugar, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

El importante despliegue policial obligó además a interrumpir momentáneamente el tránsito en la zona mientras se desarrollaban las actuaciones.

