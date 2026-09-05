Sábado frío y con probabilidad de chaparrones en Olavarría

El frío será protagonista durante este sábado en Olavarría, en una jornada que además podría presentar precipitaciones durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima registrada fue de 2 grados, mientras que la máxima prevista apenas alcanzará los 11°C durante la tarde.

De acuerdo a lo anunciado, para ese tramo del día existen altas probabilidades de chaparrones. Por otra parte, el viento rotará del sector sur hacia el suroeste y podría presentar ráfagas intensas, con velocidades que alcanzarían los 60 kilómetros por hora.