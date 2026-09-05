Pronostico del tiempo

Sábado frío y con probabilidad de chaparrones en Olavarría

La jornada tendrá una mínima de 2 grados y una máxima que apenas llegará a los 11°C. También se esperan fuertes ráfagas de viento durante el día.

Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 09:07

Por Redacción

El frío será protagonista durante este sábado en Olavarría, en una jornada que además podría presentar precipitaciones durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

 

La temperatura mínima registrada fue de 2 grados, mientras que la máxima prevista apenas alcanzará los 11°C durante la tarde.

 

De acuerdo a lo anunciado, para ese tramo del día existen altas probabilidades de chaparrones. Por otra parte, el viento rotará del sector sur hacia el suroeste y podría presentar ráfagas intensas, con velocidades que alcanzarían los 60 kilómetros por hora.

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