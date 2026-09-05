Las tarifas de los colegios privados volverán a subir en septiembre

Las escuelas privadas con aporte estatal fueron autorizadas a incrementar sus tarifas otro 2,5% en septiembre, anunció este martes la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepa).

El incremento fue otorgado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, tal como había quedado establecido en la última semana de julio”, indicó la entidad.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las paritarias docentes”. Y agregó: “Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de Aiepa”.

No obstante, el dirigente advirtió sobre “las severas dificultades que atraviesan muchos centros de enseñanza derivadas de múltiples factores”, entre los que mencionó “la caída en la inscripción de alumnos (reflejo de la baja en los índices de natalidad), la morosidad en el pago de las cuotas, que está en un promedio del 11%, y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, que provocaron un desfasaje financiero en muchas instituciones”.

También recalcó que “en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios”. Y apuntó: “Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”.

Desde Aiepa agregaron que están en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones “para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido”.