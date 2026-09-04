Liga Pre-Federal: Racing se quedó con el duelo de locales

En el gimnasio del Parque Olavarría, Racing venció a Pueblo Nuevo en el estreno del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Chaira” venció 96 a 66 a Pueblo Nuevo en el comienzo de la competencia provincial con un dominio que fue casi absoluto. Matías Sesto con 31 puntos fue el goleador.

Pasajes de buena producción tuvo Racing en el clásico barrial, momentos de alboroto y distracciones y un final con los jugadores surgidos en la cantera decorando el resultado.

Las acciones iniciaron con ambos representantes locales intentando ofensivas rápidas, pero fue el local el que sacó la primera diferencia aprovechando los centímetros cerca del aro.

Reaccionó Pueblo Nuevo ya con la distancia en dos dígitos antes del primer descanso, y con triples forzó la detención por parte de Orlando para acomodar a los suyos en el periodo con menor efectividad.

En la segunda parte fue todo de Racing que llevó la diferencia a una veintena, definió las acciones mucho antes de la chicharra y quedó tiempo para que sumaran minutos los juveniles de ambos equipos y se terminara de decorar el resultado de la fecha inaugural de la Liga Pre-Federal.

Sesto muy efectivo, Delgado con mucha ventaja en la pintura y el gran desgaste de Sandoval Lemme en su estreno fueron los estandartes en el ganador, mientras que el “Lobo”, que tuvo a Lorenzo y Vázquez como vía de gol, sintió -y mucho- las ausencias por lesión que le acortaron la rotación.

Síntesis Racing – Pueblo Nuevo:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Reyes, A. y Maiola, E.

Racing (96): Dieser Cataldi (7), Sandoval Lemme (8), Delgado (17), Weisbeck (7), Sesto (31) -FI- Ciuffetelli (2), Cuadrillero (6), Larregina (2), Santana (9), D´Alessio (0), Yaben (7), Díaz Herrera (0). DT- Matías Orlando

Pueblo Nuevo (66): Iseppi (4), Barsi (3), Lorenzo (19), Vázquez (24), Alonso (7) -FI- Delaude (0), Sánchez (0), Dupin (9), Delfino (0), Conte Velasco (0), Carballo (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 32 – 16; 52 – 37; 77 – 52 y 96 – 66