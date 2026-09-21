La oposición busca invalidar la ordenanza de cobro de la tasa de seguridad e higiene a parques eólicos

Concejales de los bloques PRO, Juntos por Olavarría, UCR, La Libertad Avanza, Por Más Libertad y Partido Libertario realizaron una presentación ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para solicitar la revisión de la aprobación de la ordenanza que genera un nuevo marco tributario destinado a la actividad de generación de energía eléctrica de fuentes eólicas.

Los ediles explicaron que el proyecto puesto a consideración el jueves 10 de septiembre en Asamblea de Mayores Contribuyentes no contaba con dictamen de la Comisión de Hacienda, como así tampoco con correspondiente anteproyecto en los términos del Art. 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Asimismo, puestas a consideración del Cuerpo las modificaciones adelantadas el día anterior, advirtieron que "su incorporación sólo fue aprobada en la referida sesión con el voto positivo del bloque oficialista".

Seguidamente, una vez dado por finalizado el correspondiente debate se procedió a la votación del proyecto, "el cual nuevamente fue aprobado únicamente con el voto positivo de los diez concejales integrantes del bloque oficialista y los diez mayores contribuyentes representantes del mismo grupo político", acotaron.

Frente a esta situación, los concejales opositores solicitaron al Tribunal que se expida ante la inquietud respecto de si dicha mayoría configura “mayoría absoluta” en los términos de los arts. 104° y ss. de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 193° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.



“Entendemos que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ya se ha expedido en situaciones similares y ha determinado la inconstitucionalidad de ordenanzas en distintos municipios bonaerenses”, indicaron.