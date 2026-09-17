Por ahora es sólo una noticia que ganó los titulares en los distintos formatos periodísticos, dentro de unos meses va a ser una herida profunda en el bolsillo de gran parte de los olavarrienses: es cuestión de semanas para que los vecinos pierdan los beneficios por la “Zona Fría” logrados durante el gobierno de Alberto Fernández y que tuvo como una de las grandes impulsoras a la legisladora olavarriense Liliana Schwindt.

“La derogación de Zona Fría es una decisión profundamente injusta para miles de familias que viven en ciudades donde calefaccionarse no es un lujo, sino una necesidad, como el caso nuestro que cada invierno lideramos en ranking de las ciudades más frías” subrayó la actual concejal del bloque Unión por la Patria.

Schwindt denunció en la movida de la administración libertaria “una contradicción enorme: dicen que hay que terminar con los subsidios, pero para conseguir los votos que permitan eliminar Zona Fría el Gobierno ofrece nuevos subsidios a los usuarios de electricidad del Norte por el mayor consumo que genera la zona cálida”.

“Queda claro que el problema no son los subsidios. Están contra Zona Fría desde el primer día que asumieron” añadió.

El política olavarriense recordó que impulsó la Ley 27.637 “porque entendí que el acceso a la energía es una cuestión de equidad y de federalismo. En la próxima sesión, con la votación de la derogación, se termina un beneficio que significó un alivio concreto para miles de familias de nuestra ciudad y la región”.

El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las llamadas zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.