Ediles de LLA terminaron llorando tras un encuentro con dirigentes gremiales por Galasur

El “Caso Galasur” sigue dando mucha tela para cortar, aún lejos de la cantera que en los últimos días despidió a 17 trabajadores mineros y dos empleados de comercio. Este viernes el presidente de la Comisión de Trabajo del HCD convocó a trabajadores y representantes gremiales a una reunión en el edificio de la histórica esquina de Alsina y San Martín que tuvo niveles de tensión poco habituales.

Por momentos desde la sala de entrada se podía escuchar cómo subía el tono de voz en el debate. Un nivel de tensión que se pudo comprobar luego, a la hora de recabar testimonios de los participantes.

El concejal libertario Nicolás Zampini, convocante en su condición de presidente de la Comisión de Trabajo, prefirió no hacer declaraciones en “on”, aunque en “off” ofreció algunos datos acerca de este encuentro y dentro de la oficina del bloque sus compañeras de bancada, las concejales María Eugenia Dumerauf y Luciana Islas, no pudieron disimular el llanto.

“Nos sentimos hostigadas y nos faltaron el respeto” dijeron ambas, lo cual fue desmentido minutos después por los dirigentes de AOMA y Empleados de Comercio que aún se encontraban en la vereda del HCD.

“Bailan un baile que no resisten y los cabecillas no dan la cara” dijo un concejal de otro bloque, en clara referencia a la ausencia del titular del PAMI y concejal libertario Guillermo Lascano en esta reunión.

Entre otros detalles que trascendieron, se supo que el concejal del PRO Marcelino Quinteros Videla pidió perdón por declaraciones radiales de su jefe político Ezequiel Galli, quien días atrás sostuvo en el programa “Desayuno con noticias” que conduce Claudia Bilbao que “no es verdad que la gente se endeuda para comer”.

Sí tomaron la palabra ante el requerimiento de la prensa los dirigentes de AOMA, en primera instancia Gustavo Jalil y luego Bruno D’Amico, sobre lo abordado con los ediles por la situación de Galasur.

“Queremos saber qué va a pasar. Nadie se junta en una mesa, por más que el Ministerio de Trabajo los haya citado. Hoy no tenemos avance alguno, sólo saber que se retrotrae la medida, que los trabajadores están adentro, pero cuando la conciliación obligatoria se termine esos trabajadores van a estar otra vez afuera y nosotros en la puerta de la empresa” sostuvo Jalil.

“Pedimos acompañamiento a los concejales de todos los partidos políticos y que hagan lo posible para llegar a sus superiores. Esto se da en un duro contexto que está viviendo Olavarría, que es minería y de la minería baja a todos los ámbitos de la economía. Vivimos de la minería y hoy por decisiones políticas del Gobierno nacional la minería está parada y eso duele” planteó el dirigente de AOMA.

“No venimos a defender ni a atacar a ningún partido político, sino pedimos que se pongan a trabajar por la misma gente que los eligió, que se está quedando sin trabajo, que no se está pudiendo reinsertar en el mercado laboral. El contexto es desolador” añadió Jalil.

“Todos los concejales reconocen que la cosa no está bien, obviamente algunos con sus ideales políticos. Lo que les dijimos los dos sindicatos es que no estamos en un momento para hacer política, ni para pensar en las elecciones de un año y medio, porque a este ritmo la gente no va a llegar con trabajo a las elecciones” advirtió.

Jalil denunció además que la empresa Galasur debe mucho dinero a AOMA y que el sindicato sin embargo nunca cortó la obra social ni otros beneficios a sus asociados.