“¿Por qué se celebra cada 17 de septiembre el Día del Profesor?”

Aunque aparece perdido en la agenda de los onomásticos, cada 17 de diciembre se homenajea a hombres y mujeres que han dejado marcas indelebles en la vida de todos los estudiantes de la Argentina.

El Día del Profesor rinde tributo a José Manuel Estrada, docente, historiador, escritor, periodista y orador por sus aportes a la educación nacional. Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires y falleció el 17 de septiembre de 1894 a los 52 años en Asunción del Paraguay.

José Manuel Estrada, cuyo nombre llevan el Instituto Privado ubicado en el barrio San Vicente y en su memorial fue bautizada la histórica Escuela Normal, dedicó su vida a escribir numerosas obras sobre la educación, la historia y la política argentina.

Comenzó su carrera como docente a los 24 años y dejó su primera marca en el libro “Lecciones sobre la historia de la República Argentina”, un ciclo de sus clases públicas que se publicaron en la Revista Argentina.

Fue diputado nacional, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde dictó la cátedra de Instrucción Cívica. Falleció el 17 de septiembre de 1894 tras una vida dedicada a la educación, fue velado en la Catedral Metropolitana con los honores de un general de división y sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.