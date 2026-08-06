"Esta batería de reformas tiene como objetivo la entrega absoluta del país"

Varios centenares de personas se movilizaron en la tarde de este jueves en Olavarría para expresar su repudio por la iniciativa del gobierno nacional denominada "Ley de la inviolabilidad de la propiedad privada" que debate el Senado desde este mediodía y cuya votación se presume será cerca de la medianoche.

La convocatoria fue realizada por la denominada "Asamblea de necesidad y urgencia" que nuclea a distintas organizaciones sociales y políticas, que además redactaron un documento que se leyó antes de la marcha.

Antes de la lectura del documento de posicionamiento, Mirta Millán, referente de la Comunidad Urbana Pillán Manke repudió la represión policial registrada en la manifestación frente al Congreso de la Nación. Lo hizo frente a los manifestantes que se nuclearon en las escalinatas de ingreso al Palacio San Martín.

Entre los conceptos centrales, destacaron que "La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra", "No a la extranjerización de la tierra y en defensa de la soberanía territorial nacional".

Advirtieron además que "Milei y Bullrich sintieron el rechazo popular y dejaron de lado el capítulo sobre tierras pero lo hicieron como una maniobra para volver a la carga en un futuro".

Añadieron: "Hoy el pueblo argentino en general y Olavarría en particular denunciamos que esta posible ley flexibiliza el uso de las tierras arrasadas luego de un incendio y recorta el presupuesto para el área de manejo del fuego".

Además de Millán, también leyeron el documento Agustín Mestralet, Camila Ale, Pehuén Merlos y Edtih Martínez.

Indicaron que la norma pondrá más trabas para declarar de utilidad pública a ciertos bienes, como pueden ser las fábricas abandonadas por las patronales y que promueve los "desalojos exprés" y sin garantías para los inquilinos o, eventualmente, las comunidades originarias.

Apuntaron que tienen en agenda la extranjerización de la tierra, eliminando los límites actuales y permitiendo la compra en regiones fronterizas y cuerpos de agua. "Se pone en riesgo la soberanía, los recursos y el agua", marcaron y agregaron: "Esta batería de reformas tiene como objetivo la entrega absoluta del país y el "combo" se completa con el llamado super RIGI".

Luego se dio inicio a la marcha que arrancó como es tradicional por la esquina de San Martín y Rivadavia y recorrió las calles céntricas a pesar del viento helado que sopló durante la tarde.