A pesar del tiempo, hubo movilizaciones en la región

Aunque el mal tiempo conspiró contra el pronunciamiento de muchos ciudadanos, en toda la región se realizaron movilizaciones en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional y por la soberanía sobre los recursos estratégicos.

En Bahía Blanca sSindicatos, organizaciones sociales y ambientales, jubilados y ciudadanos se movilizaron en Plaza Rivadavia bajo la consigna “La soberanía no se vende, se defiende”

La jornada comenzó pasadas las 17 y se desarrolló bajo la consigna “La soberanía no se vende, se defiende”, en coincidencia con protestas realizadas frente al Congreso Nacional y en distintas ciudades del país.

Durante la manifestación, con un importante número de asistentes, participaron representantes gremiales, entre ellos integrantes de SUTEBA, jubilados y organizaciones vinculadas a la defensa del ambiente y los derechos territoriales.

Con el frío como protagonistas, como en toda la Provincia, la Pirámide de la Plaza Independencia fue el sitio elegido por vecinos y distintas organizaciones sociales en Tandil.

La actividad comenzó con la entonación de Himno Nacional Argentino y continuó con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes

En Mar del Plata, por del doble alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y vientos que rige sobre Mar del Plata y la zona, las centrales sindicales resolvieron suspender la concentración en el Monumento al General San Martín convocada en rechazo a la ley de Extranjerización de la Tierra.

Sin embargo, y pese a las lluvias que efectivamente se presentaron durante la tarde en la ciudad, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados se apersonaron en pleno centro marplatense en defensa de la soberanía nacional.

“Parte de lo que nos moviliza a las personas que nos gusta el andinismo y el montañismo tiene que ver con el acceso a los lugares naturales. Ya está demostrado, como en Lago Escondido, que cuando extranjeros compran esos lugares que son tan importantes para las comunidades locales y para la práctica de deportes que tienen que ver con la cultura argentina, limitan el acceso o se pierde”, explicó un manifestante al sitio 0223.

En Azul, aunque el tiempo conspiró contra la convocatoria, unas decenas de vecinos se juntaron en la Plaza Central para repudiar el proyecto gubernamental.