Recorrida de obra en la Escuela Secundaria 2 de Sierras Bayas

En la mañana de este martes el intendente Maximiliano Wesner recorrió la obra de renovación integral que se lleva adelante sobre el techo del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela de Educación Secundaria N° 2 de Sierras Bayas, una intervención diseñada desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio, con la participación de la comunidad educativa de la localidad serrana.

La obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa en establecimientos de todo el Partido de Olavarría, que es impulsado desde la gestión municipal con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas, favoreciendo tanto las condiciones de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes, como así también las tareas que diariamente llevan adelante docentes, auxiliares y personal administrativo.

La intervención contempla la construcción de un nuevo techo para el sector que comprende el Salón de Usos Múltiples, los baños, un sector de aulas y la biblioteca. Según se precisó, se ejecuta mediante una cubierta de chapa sinusoidal montada sobre una estructura metálica conformada por vigas y columnas reticuladas, con bases de hormigón armado, lo que permitirá dotar al edificio de una estructura más segura, resistente y duradera.

Asimismo, el proyecto incluye, entre otros trabajos, la renovación de la instalación eléctrica de los baños, el SUM y la biblioteca; la construcción de dos escaleras de hormigón armado con barandas metálicas; y la colocación de cielorrasos en los baños, las aulas y la biblioteca.

Durante la recorrida, el Intendente destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura escolar para acompañar el crecimiento de las instituciones educativas del Partido, a partir de obras que mejoran la calidad de los espacios donde diariamente se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje.

En la actividad Wesner estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña.